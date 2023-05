Franco Ricciardi visita il carcere femminile di Pozzuoli per la festa della mamma

Franco Ricciardi soprende tutti e fa visita al carcere femminile di Pozzuoli per regalare un sorriso alle mamme presenti nella struttura.

In occasione della festa della mamma quale regalo più bello se non far incontrare i figli alle detenute? Una sopresa che ha fatto emozionare tutti. I bambini e le bambine hanno omaggiato le loro mamme con una rosa.

Un gesto davvero speciale quello che Franco Ricciardi ha voluto fare : «Mi è sembrato un gesto gentile sia per le mamme che per i figli - dichiara - non potersi vedere tutti i giorni deve essere difficile.

Dovremmo sempre ricordarci di loro e di chi vive le difficoltà - non solo nei momenti di festa. Ma è anche vero che durante le feste, i ricordi e la voglia di condivisione si fanno più intensi. Sono contento di aver regalato un sorriso alle detenute della casa circondariale di Pozzuoli».

Un giorno che nessuno dimenticherà mai, proseguito poi da una breve ma intensa esibizione dell’artista che ha fatto cantare e ballare tutti i presenti.