Franco Ricciardi nel carcere Poggioreale: farà visita ai detenuti

Martedì 23 maggio l'artista partenopeo Franco Ricciardi torna a fare visita ai detenuti. Alle 12 si troverà al carcere di Poggioreale per esibirsi in un mini concerto ed incontrare chi è chiuso in uno dei carceri più sovraffollati di Italia.

«Andiamo a portare musica dove non c'è - dichiara il cantante -. Nei mesi scorsi sono già stato al carcere di Nisida, poi al carcere femminile di Pozzuoli in occasione della festa della mamma, ora tocca ai detenuti di Poggioreale. Sono contento di poter portare un sorriso dove c'è n'è più bisogno».

Sono da sempre molto sensibile a chi si trova in condizioni di difficoltà - conclude Riccardi -e continuerò ad esserlo. Dopotutto facciamo musica soprattutto per questo, per dare sostegno. Spero con la visita di domani di poter accendere un riflettore sulle condizioni di chi vive chiuso in una prigione e di portarli anche se per poche ore, al di là del muro».