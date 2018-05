Il caso dei fratelli Esposito, le intercettazioni: «Incasso 140mila euro ogni tre giorni»

La sua discoteca era diventata una autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: «Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di Napoli». Ed egli stesso in un'altra intercettazione rivela il volume d'affari: «Io incasso 130...140.000 mila euro ogni tre giorni». Lui è Gabriele Esposito, proprietario di una catena di negozi di giocattoli, in rapporti con esponenti del clan Contini e imparentato con la cosca dei Sarno, attiva in piazza Mercato. Esposito, insieme con due fratelli, è il destinatario dell'ordinanza di custodia in carcere eseguita nell'ambito di una operazione anticamorra della Dia.



Eppure di quella discoteca, il Club Partenopeo ex Voga, sulla discesa di Coroglio, tra la collina di Posillipo e Bagnoli, Gabriele Esposito risultava un semplice dipendente. Il locale era infatti intestato a Diego La Monica, un presunto prestanome, anch'egli finito in carcere oggi per intestazione fittizia di beni. Tra i tanti elementi che riconducono la titolarità della discoteca all'esponente della famiglia Esposito vi è una intercettazione risalente al 21 giugno dello scorso anno in cui Gabriele conversava con l'ex calciatore Fabio Borriello, fratello dell'attaccante Marco Borriello durante la quale afferma di essere impegnato a fondo nella gestione del locale. Fabio:Che fai stai faticando, bello il locale Gabriele: si si, abbusc (ndr guadagno) una cosa di soldi nel locale Fabio: bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto assai, sta funzionando forte ma...come vanno li...attorno come è la situazione... Gabriele:No...è il locale più forte del momento Fabio... Fabio:Lo so, infatti... va fortissimo...è bellissimo Gabriele:Pure i Dj vogliono venire a locale mio, è il locale che sta girando mò... Fabio:Menomale, è cerca di farlo girare più a lungo possibile Gabriele:si si, mi sto spremendo per farlo girare bene...tengo le pubbliche relazioni più forti di tutti quanti Fabio:buon jà...buon buon... è invece il pub là? Gabriele:Ma chi lo pensa Fabio, ma hai capito i soldi che girano nel locale! Fabio:Nel locale girano molti più soldi Gabriele: Io incasso 130...140.000 mila euro ogni tre giorni Fabio:Allucinante Gabriele:Ma che tengo da vedere Fabio:si si si...allucinante Gabriele:Quella è tutta acqua, questa roba che si beve la gente.

