Fratelli ladri commettevano furti con l'auto della madre: arrestati

Venerdì 2 Marzo 2018, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 19:35

Pompei. Fratelli ladri commettevano furti con l'auto della madre. I militari sono arrivati a loro grazie al numero di targa. A finire in manette sono Carmine e Mario jr Cerbone di 36 e 20 anni di Scafati. I due hanno portato a segno diversi colpi nel deposito esterno al supermercato «Conad» di via Ripuaria. I fratelli-complici, per non essere identificati, al primo furto hanno messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza. Nella macchina intestata alla madre, ma di fatto utilizzata da loro per commettere i reati, hanno caricato acqua e bibite per un valore complessivo di 2mila euro.Nei casi accertati dai militari del reparto info-investigativo di Pompei - ma i furti potrebbero essere anche di più - i fratelli hanno completamente distrutto le telecamere a colpi di bastone per non lasciare tracce visive del loro crimine. L'ultimo colpo, però, è stato determinante per la svolta nelle indagini. Carmine e Mario jr Cerbone, infatti, sono stati ripresi da un sistema di videosorveglianza nascosto e di cui loro non si erano accorti. Il gip di Torre Annunziata, alla luce degli elementi investigativi raccolti, ha emesso due ordinanze di custodia cautelare, con l’accisa di furto aggravato in concorso, a circo dei fratelli. Per Carmine Cerbone si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Per Mario junior è, invece, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari.