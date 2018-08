Lunedì 20 Agosto 2018, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno arrestato due fratelli, Filippo e Jessica Rega, con l'accusa di furto (entrambi) ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale (lui).I fatti sono avvenuti questa notte, quando i poliziotti sono intervenuti in un'abitazione di via Botteghelle per un furto consumato, dove ai proprietari sono stati rubati vari modelli di occhiali, oggetti in oro, un apparecchio da cucina Bimbi e altro. Gli agenti hanno bloccato Rega dopo un breve tentativo di fuga e hanno rinvenuto parte della refurtiva nell’abitazione della sorella.