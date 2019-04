Venerdì 12 Aprile 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato Angela Turco, 24enne di Castelvolturno fermata su un furgone dopo un breve inseguimento in via Cumana. Nella cabina retrostante del Doblò, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 210,5 chili di sigarette di contrabbando suddivisi in 11.400 pacchetti.La Turco è stata giudicata per direttissima presso il Tribunale di Napoli Nord e condannata a due anni e quattro mesi di reclusione con multa di 701.667 euro.