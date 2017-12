Giovedì 28 Dicembre 2017, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTAMAGGIORE - Rubano porte e finestre in un cantiere, in manette due fratelli. Sono stati i carabinieri della Stazione di Frattamaggiore ad arrestare i fratelli Raffaele e Pasquale Pezzella, rispettivamente di 35 e 31 anni, residenti a Frattamaggiore e a Frattaminore.I carabinieri sono intervenuti nella notte in una villa in costruzione di proprietà di una 47enne in via Manzoni, dove i due si erano intrufolati dopo aver forzato il cancello d’ingresso. I due fratelli erano intenti ad asportare alcune grate in ferro lavorato per finestre, parte delle quali avevano già caricato all’interno del bagagliaio della loro auto. Sono stati bloccati dai carabinieri che hanno recuperato la refurtiva costituita da nove grate in ferro, del peso complessivo di una tonnellata circa e per un valore commerciale di circa duemila euro. I due sono stati ristretti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.