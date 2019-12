Frattamaggiore, 27enne fermato dai carabinieri con tre panetti di hashish negli slip

Percorreva corso Europa a bordo della sua vettura insieme a due amici. Quando i carabinieri della stazione di Frattamaggiore gli hanno imposto l’alt, Giacomo Zarrillo, 27enne di Marcianise già noto alle forze dell'ordine, non è riuscito a nascondere la sua agitazione.



Nei suoi slip – hanno scoperto i carabinieri – il 27enne occultava tre panetti di hashish per complessivi 300 grammi di sostanza.



Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, Zarrillo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA