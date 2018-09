Chiama i carabinieri e annuncia il suicidio dall'asse mediano: salvato in extremis

Domenica 16 Settembre 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiama i carabinieri e annuncia il suicidio ma tre militari riescono a convincerlo a non togliersi la vita. È accaduto nel Napoletano. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti d'urgenza sull«asse medianò, tra Frattamaggiore e Arzano, perché un sorvegliato speciale 28enne aveva chiamato in caserma e, in evidente stato di alterazione, aveva annunciato l'intenzione di togliersi la vita gettandosi da un ponte alto circa 15 metri.In attesa dell'arrivo della pattuglia il militare di servizio in caserma è rimasto in contatto telefonico con il 28enne cercando di calmarlo e di convincerlo a desistere, opera di mediazione e di convinzione continuata dai due carabinieri di pattuglia. Uno ha cominciato a parlare con l'uomo per calmarlo e l'altro, dopo avere oltrepassato il guardrail, gli si è affiancato e seduto accanto riuscendo a convincerlo a desistere dal gesto e a sottoporsi alle cure mediche necessarie per i suoi disturbi. L'uomo è stato poi portato dal 118 in ospedale