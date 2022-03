Frattamaggiore, corteo e pizze antipizzo per dire No alla camorra

Acqua, farina e pomodoro: Frattamaggiore dice No alla camorra con le Pizze antipizzo. Questa mattina, alle 10, ha preso il via il corteo di solidarietà dopo i raid avvenuti a danno di tre pizzerie e un noleggio auto. Nella notte tra domenica e lunedì, furono esplosi colpi d’arma da fuoco contro gli ingressi delle attività ed un furgone di un autonoleggio. L’itinerario del corteo ha riprodotto il percorso fatto dalla banda di malviventi a bordo della Fiat Panda, ritrovata carbonizzata ad Arzano.

La folla solidale è partita da Anema e Pizza al corso Francesco Durante 7 raggiungendo prima Palapizza e poi Sapureat. I commercianti frattesi non sono rimasti indifferenti e si sono uniti alla battaglia contro la camorra esponendo sulle vetrine dei negozi lo slogan del Comitato di liberazione dalla Camorra Area Nord: «O si è contro la camorra o si è complice della camorra».

La manifestazione si è poi conclusa in piazza Umberto I dove sono state offerte pizze a portafoglio dai maestri pizzaioli frattesi. La tradizione napoletana è divenuta così mezzo per creare unità contro la camorra. Tutti insieme a mangiare le pizze nel cuore della città per dire: «Siamo di più e non vogliamo più avere paura». Un messaggio forte lanciato con l’adesione del Comune di Frattamaggiore, Cgil, Cisl e Uil Napoli, Partito Democratico di Napoli e Frattamaggiore, associazione Libera, Finetica onlus. Alla manifestazione hanno partecipato anche le amministrazioni comunali di Caivano, Arzano, Frattaminore, Casavatore, Grumo Nevano e Casandrino.

Il senatore Sandro Ruotolo ha commentato in riferimento ai pizzaioli vittime dei raid: «Hanno risposto nel modo giusto dicendo no ai soprusi della camorra. Sono orgoglioso di loro».

Le forze dell’ordine hanno presidiato l’intero evento. Pattugliamenti ed appostamenti sono stati moltiplicati e stanno toccando le zone centrali e quelle più sensibili. La lotta tra clan, che da mesi tiene alta la tensione tra Frattamaggiore ed Arzano, non è finita. L’attenzione resta alta su questi territori che sono messi a dura prova dalla criminalità.