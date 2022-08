Terra dei fuochi, a Frattamaggiore discarica a cielo aperto allo svincolo dell'asse mediano

Una telefonata di un cittadino al comando della polizia locale ha segnalato che in località Voltacarrozza, dove la Città metropolitana ha approvato un nuovo svincolo dell'asse mediano, vengono sversati rifiuti di ogni genere. Bidoni vuoti di vernice e di oli, cassette per la frutta ed altri materiali in plastica, scarti di lavorazione edilizia, buste nere dal contenuto in fase di individuazione, pneumatici, ingombranti, suppellettili casalinghe è quanto i caschi bianchi, guidati dal maresciallo Marilina Vitale e dal comandante Francesco Romano, hanno rinvenuto tra le folte sterpaglie. Il pericolo che si potesse generare l'ennesimo rogo tossico era altissimo.

La polizia municipale ora metterà in atto due tipi di azione: l'individuazione della proprietà dei suoli e degli autori degli sversamenti e la tipizzazione e la conseguente rimozione dei rifiuti, con la bonifica dell'area. Non essendo presenti videocamere nella zona, per risalire ai trasgressori, si cercheranno indizi negli stessi scarti, sperando che diano informazioni utili.

L'episodio ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione da parte dei cittadini che, con le loro segnalazioni, possono aiutare le forze dell'ordine a contenere il fenomeno della proliferazione delle discariche illegali e dei roghi tossici. «Segnalare è un dovere civico non è delazione», è il messaggio del comando della polizia locale.