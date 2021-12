Rifiuti gettati ovunque, strade stracolme di sacchetti neri e cattivo odore. È questa la situazione che hanno segnalato in queste ultime ore, con un appello sui social, i cittadini di Frattamaggiore. «Non serve a nulla allestirla di luminarie se poi succede questo! Il degrado è sotto gli occhi di tutti», hanno infatti commentato.

Nonostante sia aumentata la tassa sui rifiuti in tutta Italia - come dimostra un rapporto dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che segnala un aumento della Tari per ogni famiglia nel 2021 di 312 euro, l'1,5% in più rispetto allo scorso anno - nelle città in provincia di Napoli l’emergenza continua, soprattutto in questo periodo natalizio.

Nei comuni di Afragola, Casandrino e Casoria, i cittadini segnalano la stessa situazione. «Sicuramente inciviltà dovuta ad ignoranza. Ma per risolvere la situazione dobbiamo aspettare che tutte le persone seguano un processo di civilizzazione? È compito delle autorità punire gli incivili», ha infatti dichiarato una cittadina di Casandrino.

Le foto dei rifiuti che ricoprono le strade delle province di Napoli stanno facendo il giro dei social e crescono le richieste, da parte dei cittadini, di mirati interventi di pulizia stradale.