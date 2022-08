Frattamaggiore, sequestrato Apecar carico di rifiuti: alla guida un pregiudicato

Un’ apecar carica di rifiuti ingombranti e di materiale ferroso, destinato ad una discarica abusiva, è stata sequestrata, questa mattina, in via Siepe Nuova a Frattamaggiore, dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Francesco Romano. A sorprendere i militari non è stato solo il carico del mezzo, trasportato in maniera illegale, ma anche l’identità del guidatore: un pregiudicato con precedenti per furto e rapina. Il veicolo è risultato sprovvisto sia di targa che di assicurazione. All’uomo sono state applicate le sanzioni previste dal codice della strada, con il sequestro del veicolo ed una denuncia. I rifiuti, dopo essere stati tipizzati, sono stati conferiti all’isola ecologica. L’attività è l’ennesima condotta dai caschi bianchi per contrastare il diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio, la cui conseguenza, quasi sempre, è lo sviluppo dei roghi tossici.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Inquinamento ambientale, sequestrata un'azienda di ricambio... L'AMBIENTE Castellabate, task-force contro i furbetti dei rifiuti IL DEGRADO Napoli Est, strada chiusa e rifiuti a terra: nuova discarica a Barra