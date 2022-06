Frattamaggiore, lo sfogo del pizzaiolo: «Cerchiamo personale da un mese, il reddito di cittadinanza rallenta anche la ristorazione»

Stipendi e premi ai dipendenti meritevoli ma i titolari della pizzeria Sapureat a Frattamaggiore non riescono a trovare personale. Dante Amarante e la moglie Anna Santoro sono i giovani titolari dell’attività frattese che si sta ampliando. Da circa un mese cercano cuochi, camerieri, friggitori e fornai: «Pagando anche sopra la media, non riusciamo a trovare nessuno. Comunque è assurdo che nel 2022 realtà aziendali come la nostra, si trovino in seria difficoltà nel trovare personale. C'è addirittura chi rischia di dover chiudere per questo. Eppure siamo un team molto carismatico, fatto di persone under 40, lavoriamo sempre con allegria e serenità».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Imprese, Bonomi: «La bolletta salita a 80 miliardi. Riforme,... L'INTERVISTA «Offriamo 1.300 euro ai camerieri, ma gli hotel non trovano... LA MISURA Reddito di Cittadinanza, tutti i difetti: dallo squilibrio Nord-Sud,...

Dante non riesce a capirne il motivo: «La maggior parte delle persone mi ha risposto che la colpa è del reddito di cittadinanza. Molti sono stanchi della ristorazione perché gli orari non sono facili. In più, si aggiunge il reddito di cittadinanza e, quindi, tanti preferiscono restare a casa. Molti sono i settori che si trovano nella mia stessa condizione. Propongono la propria candidatura solo dei ragazzi alla prima esperienza. Da 4 anni, cioè da quando ho aperto, ho sempre gli stessi dipendenti quindi vuol dire che si trovano bene. Siamo giovani e abbiamo tanta voglia di crescere. Premiamo anche i dipendenti meritevoli».

Lo scorso marzo, l’attività insieme ad altre due pizzerie e una concessionaria era stata vittima di un presunto raid intimidatorio. Dei colpi di pistola erano stati esplosi contro la vetrata.