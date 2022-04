Frattaminore, scatta un servizio straordinario di controllo del territorio. In particolare, gli accertamenti sono stati condotti in piazza Crispi, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Giovanni XXIII, in via Turati e in piazza Atella. Nel corso dell’attività sono state identificate 112 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllati 79 veicoli.