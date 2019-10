A Frattaminore i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne incensurato di Grumo Nevano. Il ragazzo, fermato alla guida della sua auto nel corso di normali controlli e perquisito, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina chiusi in due contenitori di plastica nascosti negli slip nonché di 70 euro in contante. La droga e il denaro sono stati sequestrati e il 20enne è agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA