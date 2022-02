Manifestazione anticamorra a Frattaminore: «Serve una battaglia quotidiana»

«Grande successo di partecipazione alla manifestazione anticamorra organizzata da Europa Verde a Frattaminore. L'aula consiliare non ce l'ha fatta a contenere tutti i partecipanti che hanno dovuto manifestare all'esterno con i cartelli “Io grido no alla camorra” insieme al primo cittadino, Giuseppe Bencivenga, e a don Maurizio Patriciello». Così in una nota di Europa Verde.

«Abbiamo messo in campo questa iniziativa a sostegno della comunità di Frattaminore, che aiuteremo ad affrontare l'ondata criminale che l'ha investita. Serve una battaglia quotidiana contro la violenza e l'arroganza dei clan per tenere alta l'attenzione non solo contro la camorra ma soprattutto contro la cultura camorrista che va sradicata a tutti i costi - spiegano il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e la copresidente nazionale Fiorella Zabatta.

«Vorremmo che tutti partiti politici, come facciamo noi, prendessero nettamente le distanze rifiutando le lusinghe e i voti dei camorristi. A questo proposito, abbiamo preparato la nostra proposta di modifica della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia che deve prevedere, oltre allo scioglimento del consiglio comunale e al decadimento del sindaco anche il licenziamento, se possibile, o lo spostamento dell'intera macchina comunale, dirigenti e impiegati, in altri comuni».

«Ciò che possiamo fare nel nostro piccolo è non restare in silenzio e rifiutando di essere complici - ha sottolineato Ludovico Mautone 13enne fondatore dell'associazione anticamorra “Le voci della Giustizia” - La camorra vive con il silenzio di ciascuno di noi». Nel suo intervento don Maurizio Patriciello ha posto l'accento sulla «necessità di non girare la faccia dall'altra parte. Su questo territorio ci viviamo noi e dobbiamo attivarci per i nostri figli». «Ci siamo trovati in un incubo con l'esplosione di bombe in diverse strade del nostro comune. Qualcosa che la nostra comunità non aveva mai vissuto. Agli uomini delle forze dell'ordine va il mio ringraziamento per ciò che fanno quotidianamente così come ringrazio Europa Verde che ci aiuta a non spegnere l'attenzione su questo fenomeno e ci aiuta a prendere coscienza di avere la forza di ribellarci ai soprusi», il commento del sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga.