Sparatoria a Frattaminore: quattro colpi d'arma da fuoco contro un garage in via Rosselli

Si torna a sparare a Frattaminore. La paura sembra non voler lasciare la provincia a nord di Napoli e nella notte tra il 25 e il 26 aprile il terrore è tornato protagonista.

Poco prima della mezzanotte sono stati esplosi quattro colpi d’arma da fuoco contro un garage in via Rosselli. Il forte tonfo è risuonato in tutta la zona e sono state prontamente contattate le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Frattamaggiore che hanno trovato due ogive sul manto stradale. Sono stati ascoltati i residenti ed effettuati i rilievi di rito. L’attività investigativa procede a pieno ritmo e, al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa.

I prossimi giorni saranno decisivi per far luce sull’episodio. Intanto, sono stati moltiplicati i pattugliamenti e gli appostamenti in tutta la zona da parte delle forze dell’ordine che operano sul territorio. Solo poche ore prima, lo Stato aveva fatto sentire la sua forte presenza nel rione 167 di Arzano con il maxi-blitz dell’Arma.