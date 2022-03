Frattaminore, controllate 82 auto e 4 persone ai domiciliari

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e controllate quattro persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono stati altresì controllati 82 veicoli.