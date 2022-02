Controlli a Frattaminore: 45 persone identificate, due veicoli sottoposti a sequestro

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare in piazza San Maurizio e piazza Atella, in via Giovanni XXIII, via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Alto impatto a Frattaminore, identificate 154 persone LA MANIFESTAZIONE Manifestazione anticamorra a Frattaminore: «Serve una battaglia... I CONTROLLI Alto impatto a Frattaminore, nel mirino dei controlli anche persone...

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 26 veicoli di cui due sequestrati, e contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa e mancata revisione periodica.