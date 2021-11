Covid a Frattaminore, papà muore a 39 anni

È iniziata la quarta ondata di Covid-19: in Italia i contagi stanno crescendo, anche se ci troviamo in presenza di numeri ancora poco elevati rispetto al resto d’Europa.

Per l’Istituto superiore di sanità la situazione potrebbe diventare preoccupante, dal momento che i numeri dei decessi causati dal coronavirus sono in aumento anche tra i più giovani.

Nell’area nord di Napoli, a Frattaminore, è deceduto un uomo di 39 anni, da poco diventato papà.

Il 39enne si era ammalato nei giorni scorsi ed era stato trasferito quasi subito in ospedale per una polmonite bilaterale. Sono state ore difficili e alla fine non ce l’ha fatta.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Bencivenga: «La notizia che non avrei voluto dare: purtroppo il nostro giovane concittadino che versava in gravi condizioni a causa Covid non ce l’ha fatta. Qualche giorno fa, su richiesta accorata della moglie, vi invitai ad una preghiera per lui. Ma le condizioni erano troppi gravi e non c’è stato modo di salvarlo. Un dolore enorme, acuito dalla giovanissima età del ragazzo, solo 39 anni e che lascia anche dei bimbi piccoli».

Il sindaco ha aggiunto un appello a tutti i cittadini di Frattaminore: «Colgo questa tristissima occasione per ricordarvi di prestare massima attenzione a questa nuova ondata di Covid dalla quale ci stiamo salvando grazie ai vaccini. Continuate a vaccinarvi, fate la terza dose se sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose. Abbiamo ancora il 25% di cittadini che non si sono mai vaccinati, sono troppi e questo è pericoloso».