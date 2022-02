Frattaminore, manifestazione di Italia Verde contro la camorra

«L' Area a Nord di Napoli dice basta alla camorra. Dopo i gravissimi fatti accaduti negli ultimi giorni a Frattaminore, con quattro bombe esplose in quattro giorni, Europa Verde condanna qualsiasi atto di violenza e di sopraffazione criminale ed esprime piena vicinanza alla popolazione e alle istituzioni locali che non devono mai sentirsi sole in questo momento. Sarebbe davvero grave il contrario. Per questo abbiamo deciso di dare vita a una nuova manifestazione prevista per sabato 19 febbraio proprio a Frattaminore insieme al Comitato di liberazione dalla camorra dell'area nord e al giornalista Antonio Iazzetta».

Lo hanno annunciato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, la co-portavoce regionale Fiorella Zabatta, il portavoce provinciale Agostino Galiero, presente alla manifestazione di venerdì scorso in piazza San Maurizio a Frattaminore in rappresentanza del Sole che Ride, Rosario Pugliese, Presidente del Consiglio federale regionale di Europa Verde.

«Dopo aver ottenuto l'adesione del sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, chiederemo a don Maurizio Patriciello e agli altri sindaci dell'area Nord e ai cittadini di intervenire per mantenere alta l'attenzione nella lotta ai clan. Europa Verde continuerà nella propria battaglia contro la criminalità e per la difesa del territorio dalla barbarie criminale fino a quando le nostre città non saranno liberate dall'oppressione dei clan», conclude la nota.