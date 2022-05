Frattaminore, nel fine settimana l'operazione «Alto impatto»

Controlli anche in provincia: a Frattaminore e in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Turati e in via Giovanni XXIII. Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 31 veicoli, di cui uno sequestrato per mancata copertura assicurativa e contestate 3 violazioni del codice della strada per guida senza casco protettivo, mancato fermo all’alt e mancata copertura assicurativa.