Frattaminore dice addio a Salvatore, il volontario ​amico di tutti: aveva 57 anni

Con un post il sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga ha voluto salutare un amico, un concittadino andato via troppo presto per un brutto male. Salvatore Russo, 57anni, era molto conosciuto per il suo attivismo civile. Era una persona molto attenta ad aiutare il prossimo, prestando diverse mansioni come volontario nella protezione civile, come cittadino attivo per la vigilanza territoriale e molte altre attività nel sociale. Per questo in molti gli volevano bene e lo ricordano con affetto. Lascia moglie e due figlie.

Scrive il sindaco Bencivenga: «È mia intenzione dedicare un saluto a Salvatore Russo. Scomparso oggi per il sopraggiungersi di complicazioni per un male che stava curando. Salvatore amava davvero tanto Frattaminore, era un cittadino attivo, di quelli che si prestavano per ogni necessità, che indossava, da volontario la pettorina e offriva il proprio servizio alla comunità. Ricordo con enorme affetto il suo impegno, la sua dedizione e soprattutto il grande amore che nutriva per la nostra terra, per la nostra cittadina. Mancherà a tutti noi, mancherà a Frattaminore. Buon viaggio, Salvatore».