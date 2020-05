Frecce tricolori a Napoli, assembramenti a San Martino per lo spettacolo mozzafiato

Sono numerosissime a Napoli le persone che oggi sono scese in strada per ammirare il passaggio delle frecce tricolori. Il volo previsto tra le 15 e le 16 di questo pomeriggio è stato però anticipato a poco dopo le 14:30. Questo non ha evitato il formarsi di assembramenti nei luoghi più panoramici della città, come San Martino. Tra la delusione di chi è sceso in strada pochi minuti dopo il volo dei jet si sono infatti formati numerosi gruppetti di persone.



