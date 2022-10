Frecce Tricolori a Pozzuoli, l'esibizione domenica 16 ottobre

«Domenica sarà una grande festa per Pozzuoli. Le Frecce Tricolori ci regaleranno uno spettacolo strabiliante, con la loro consueta maestria. A differenza degli ultimi emozionanti sorvoli, lo spettacolo è progettato per essere visibile dal lungomare Pertini, dove la capienza consentirà a tutti i Puteolani e gli appassionati di assistere gratuitamente alle evoluzioni delle pattuglie» ha detto il sindaco Gigi Manzoni.

L’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale sarà alle ore 16:30 durante il “Pozzuoli Air Show”.

«Per garantire la sicurezza di tutti e la completa fruibilità del lungomare, sono state necessarie alcune misure su sosta e viabilità. Vi invitiamo a consultare l'albo pretorio sul sito internet del comune per le ordinanze integrali».

Il sindaco di Pozzuoli ha rivelato su Facebook il programma dalla giornata di domenica 16 ottobre.

«Con le prove generali previste per oggi, inizia il “Pozzuoli Air Show”, che culminerà nell’esibizione delle Frecce Tricolori. Il programma della giornata, dedicata alla memoria delle Vittime del Dovere, è così articolato: a partire dalla mattina, sarà presente al lungomare Pertini un simulatore di volo dell’aeronautica militare che riproduce una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle Frecce Tricolori, per provare le stesse emozioni di un volo reale. Alle 16:30 comincerà lo spettacolo, con la simulazione di un salvataggio in mare da parte dell’elicottero HH139 dell’aeronautica militare. A seguire, il sorvolo degli aerei dell'AeroClub Benevento. Per finire le evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale: mezz’ora di emozioni tutte da gustare con gli occhi rivolti al cielo e al nostro meraviglioso golfo».