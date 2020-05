Frecce tricolori, lo spettacolo nel cielo di Napoli dopo il lockdown

Dopo il lockdown una piccola gioia per la città. Le frecce tricolori sorvolano il cielo di Napoli. I potenti jet hanno colorato il cielo dei colori della bandiera italiana. Verde bianco e rosso si sono confusi con l’azzurro del cielo e del mare. Tantissime le persone con il naso all’insù per ammirare e immortalare il momento del passaggio. Le frecce erano ben visibili dei luoghi più panoramici di Partenope: il lungomare, via Posillipo, piazza Plebiscito e San Martino.



