Lunedì 1 Luglio 2019, 15:41

Un treno Frecciarossa di Trenitalia, partito alle 12 da Napoli e diretto a Roma, ha urtato in velocità un oggetto misterioso. Il rumore dello scontro si è avvertito in maniera forte all'interno dei vagoni dove i passeggeri hanno avuto un grande spavento e temuto il peggio. Per fortuna, però, il treno è arrivato a Roma senza problemi per i passeggeri ma solo con un grosso danno sul muso anteriore dovuto all'urto con l'oggetto trovato sui binari.