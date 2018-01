Giovedì 11 Gennaio 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Freddo killer, senzatetto trovato morto in strada. È quanto successo questa mattina in via San Giovanni a Campo a Giugliano dove è stato rinvenuto il cadavere di uno straniero. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Antonio De Lise, che hanno avviato le indagini. Il cadavere non presenta ferite e il decesso potrebbe essere stato causato da un malore e dal freddo intenso della notte.