Freddo e neve al Faito: e la scritta Peace emoziona il popolo del web

La neve che da qualche giorno ricopre le cime e il Vesuvio, sembra regalare nuove emozioni al popolo del web che soffre e spera per la guerra in Ucraina. E così lo scatto amatoriale di Annamaria Vinaccia, al Santuario di San Michele arcangelo, sul monte Faito, di fronte alla statua dei Santi Catello e Antonino, entusiasma i social. Una parola "Peace" che in queste settimane di violenza rappresenta la voglia di normalità di tutti, adulti e bambini, e testimonia il desiderio di vita, la speranza di un mondo migliore. E di bacheca in bacheca, di gruppo in gruppo, non girano solo polemiche e discussioni sterili, ma soprattutto foto che ci riconciliano con il nostro Io interiore.

