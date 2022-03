Fridays for future, ragazzi in piazza a Napoli per l'ambiente: «Basta bugie di Stato»

«Non vi stiamo chiedendo il futuro. Stiamo venendo a riprendercelo». È il grande striscione che apre il corteo che vede in piazza i ragazzi di Napoli in occasione della manifestazione Fridays for future per lo sciopero globale per il clima. In centinaia si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi e si dirigeranno, attraversando il centro, in piazza Municipio. Tantissime le richieste dei ragazzi del movimento scritte a chiare lettere sui tantissimi striscioni che colorano il corteo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Allarme inquinamento, Legambiente in piazza: «Comune... LA MANIFESTAZIONE Ambiente, Stop Biocidio partecipa alla manifestazione «A tutto... IL PIANO Gas Stati Uniti in Italia, da Augusta fino a Berlino: la rete per il...

Da «future no profit» a «governi, guerre e indifferenza, avrete resistenza», «basta bugie di Stato». Un corteo che coniuga le richieste per fermare il cambiamento climatico con quelle per fermare la nuova corsa agli armamenti e per dire basta alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre. I ragazzi chiedono ai governi e ai potenti della terra «di investire più fondi per avviare davvero la transizione ecologica e di stanziare meno fondi per la guerra». «Ci ribelliamo - spiegano i manifestanti - a un sistema che allarga la forbice tra ricchi e poveri e faremo nomi e cognomi di chi compie crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Lo diciamo da tre anni che bisogna cambiare paradigma e stravolgere il sistema e che la crisi va risolta con gli stessi soldi di chi ci ha portato in questa crisi».

Tema energetico che, proprio con la guerra in Ucraina, è diventato ancora più centrale. Ma i giovani di Napoli e provincia denunciano che «il piano del ministro Cingolani è passare dal gas al carbone per sopperire al gas russo che costituisce il 40 per cento dei nostri approvvigionamenti. Noi - aggiungono - siamo una generazione intera che è pronta a riprendersi il proprio futuro perché il loro tempo è finito, ora inizia il nostro».