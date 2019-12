Napoli, scontri davanti al Castel dell'Ovo: la polizia allontana gli attivisti di Fridays For Future

Ultimo aggiornamento: 10:35

Un gruppo di attivisti del movimentoè stato allontanato di forza dalla polizia mentre effettuava un blocco sul ponte di accesso a, a Napoli , dove è in programma l'apertura dei lavori di, la conferenza delle parti aderenti alla Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo. Alcuni degli attivisti sono stati momentaneamente fermati dagli agenti che continuano a presidiare l'accesso sul lungomare di Napoli.«Non abbiamo nulla da ascoltare da questi signori, ancora una volta siamo di fronte a una passerella, i ministri dell'Ambiente dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo saranno a Napoli a riempirsi la bocca di vuoti proclami. Per questo non abbiamo intenzione di stare a guardare e la Cop sarà bloccata e contestata in ogni modo», dichiarano gli attivisti che minacciano di spostarsi in presidio davanti alla questura di Napoli «per esigere la liberazione dei».