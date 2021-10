Frode informatica a Portici: falsificavano carte di credito, tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate per frode informatica, appropriazione indebita e utilizzo e falsificazione di carte di credito a Portici.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di polizia Portici - Ercolano hanno notato due uomini che, all'esterno di un ufficio postale, sono stati avvicinati da una terza persona: nonostante avessero tentato di allontanarsi, sono stati bloccati.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Truffa sulle carte di credito per finanziare il terrorismo: 7... IL CASO Usava documenti falsi per incassare i vaglia postali LA TRUFFA Truffa agli anziani a Sorrento, due arresti: «Tuo nipote...

Ad un controllo, gli agenti li hanno trovati in possesso di 4.010 euro, 5 cellulari, 6 sim, 8 carte magnetiche risultate bloccate per uso scorretto o per phishing sospetto frodatore, 10 documentazioni relative a pin e a carte prepagate di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. I tre, un 27enne di Portici e un 47enne e un 29enne di Napoli, sono stati denunciati.