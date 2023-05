Frosinone, arrestato napoletano condannato a 9 anni di reclusione

Gli agenti della squadra mobile di Napoli e della squadra mobile di Frosinone hanno arrestato oggi, presso la sua abitazione di Frosinone, un 42enne napoletano.

La procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, venerdì scorso ha emanato un provvedimento per la carcerazione nei confronti dell'uomo, poichè condannato alla pena di 9 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per omicidio aggravato in concorso, commesso a Napoli nel 1999.