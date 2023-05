Fs, assolto Alfonso Papa: cade l'accusa più grave

Secondo i pm avrebbe ottenuto utilità e vantaggi, al centro di una sorta di triangolazione, favorendo la stretta di mano tra un suo conoscente - l'imprenditore Grillo - e l'ex presidente delle Ferrovie Zanichelli (mai indagato).

Una vicenda costata ad Alfonso Papa, ex pm ed ex parlamentare del Pdl, gli arresti prima e una condanna in primo grado (a quattro anni di reclusione). Pochi giorni fa, in Appello, il quadro è cambiato.

E' infatti caduta l'aggravante mafiosa, mentre l'iniziale ipotesi di concussione è stata derubricata nell'accusa meno grave di traffico di relazioni, reato che risulta prescritto già nel corso del primo grado di giudizio.

Dunque: tra assoluzione piena (a proposito dell'aggravante mafiosa), prescrizione (traffico di influenze), si chiude uno dei filoni a carico dell'ex esponente del Pdl, che risulta da tempo sospeso dalla magistratura.

Assolto anche Giovanni Papa, padre di Alfonso.

Sono stati i giudici della seconda sezione di corte di appello ad accogliere il lavoro dei penalisti Giuseppe D'Alise e Carlo Di Casola.