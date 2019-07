Distrutto da una bomba del racket, riapre il pub simbolo della movida di Torre del Greco

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 11:56

TORRE DEL GRECO - «Non ci avete fatto niente» aveva urlato il titolare del Red Hot Tower Pub Carlo Esposito lo scorso 8 marzo dopo l’attentato incendiario al suo locale, simbolo della movida del Porto. E quello slogan è diventato monito di reazione contro azioni di violenza e prepotenza sul territorio. Ora, a quattro mesi da quella notte dell’8 marzo in cui ignoti incendiarono il locale, distruggendo un’intera sala, riapre la “sala Red”, questa sera con una grande festa free entry e djset Alph Cirillo.L’attentato, che non è ancora chiaro se sia stato di matrice camorristica, sconvolse l’intera città. Ma nonostante tutto quella sera stessa, con il locale ancora appestato dall’odore acre di fumo, il locale restó aperto e parteciparono tante autorità e forze dell’ordine locali come segno di resistenza. Stasera riaprirà al pubblico quella sala dedicata alla Turris, punto di riferimento di tanti giovani cittadini nel locale di Esposito che è stato uno dei primi a contribuire alla riqualificazione di corso Garibaldi e che si batte per la rinascita dell’area Porto come presidente della neo associazione «Sviluppo Area Porto».