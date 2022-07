Fu ferita gravemente da rottweiler: bimba lascia rianimazione dopo dieci giorni

Dopo dieci giorni di paura ed angoscia, si apre un nuovo orizzonte per la bambina di due anni e mezzo gravemente ferita dopo essere stata azzannata da un rottweiler a Torre del Greco. Questa mattina, da quel che si apprende, la piccola lascerà la rianimazione dell’ospedale Santobono per essere trasferita in reparto, segno che le sue condizioni - che inizialmente avevano fatto perfino temere il peggio - sono andate via via migliorando. Alcuni giorni fa, da quanto spiegano le persone che hanno contatti con i familiari, gli era già stato tolto l’aiuto polmonare, anche se continuava a perdere sangue. Poi, una volta levato il drenaggio, l’importante decisione di procedere al trasferimento in reparto, dove ovviamente i genitori potranno vederla più spesso.

APPROFONDIMENTI VIDEO Cibi termogenici per dimagrire: come bruciare calorie più... VIDEO «L’anguria fa ingrassare, non è acqua», il... VIDEO Dieta, ecco i frutti estivi per combattere il colesterolo alto

La piccola era rimasta gravemente ferita mentre si trovava a casa di alcuni parenti in un’area all’aperto di un’abitazione di via Montedoro (tra Torre del Greco ed Ercolano), aggredita da un rottweiler che era sfuggito al controllo dei padroni e aveva azzannato la bambina, ferendo anche la nonna che aveva provato un drammatico salvataggio provando senza riuscirci a prendere in braccio la nipotina.

La piccola era arrivata in arresto cardiorespiratorio al vicino ospedale Maresca e qui stabilizzata e curata dai sanitari presenti al pronto soccorso del nosocomio di via Montedoro prima del trasferimento al Santobono. Da dove adesso arriva una notizia che accende una speranza tra tutti quelli che si sono sin dal primo momento interessati del suo stato di salute. «Le preghiere non sono mai vane se fatte con il cuore» dice un’amica di famiglia.