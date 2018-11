CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Novembre 2018, 11:47

Accoltellò un ragazzo dopo una lite per il parcheggio dell'auto, arresto bis per un anziano di 74 anni. Condannato in primo grado,non impugna la sentenza e nessuna delle parti lo fa. Torna così ai domiciliari Marco Scognamiglio, pensionato originario di Varcaturo, accusato di aver pugnalato un 24enne quattro anni fa a San Giorgio a Cremano per un diverbio nato per un parcheggio condominiale: l'uomo, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato per il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e ora dovrà trascorrere il prossimo anno ai domiciliari.