Venerdì 12 Aprile 2019, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fucile a canne mozze e una plancia di hashish sono stati trovati dai carabinieri in uno scantinato di Villaricca. Ad agire i militari della locale stazione, coordinati dai colleghi della Compagnia di Marano. Tre giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono finiti in manette. Il blitz dei carabinieri è andato in scena nella mattinata di oggi. Il materiale rinvenuto, tra cui quelli destinati al confezionamento degli stupefacenti, è stato sequestrato. Accertamenti in corso sull'arma da fuoco rinvenuta nello scantinato in uso alle tre persone arrestate dai militari, tutte in attesa del rito di convalida.