Giovedì 7 Marzo 2019, 13:53

Un vero e proprio arsenale nascosto nel sottotetto di un stabile in vico San Giorgio a Mannesi a Forcella. Durantei controlli gli agenti della Squadra mobile hanno trovato un fucile con le canne mozzate Cardone Record calibro 12; una pistola semiautomatica Beretta 92 S calibro 9 parabellum, di colore argento, senza brunitura, con matricola abrasa, con impugnature zigrinate di materiale plastico nero, completa di caricatore; una pistola mitragliatrice calibro 9 automatica, di colore nero con impugnature zigrinate di materiale plastico nero; una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38 corta, cromata con guanciole tipo legno; due caricatori di colore nero utili a rifornire pistole mitragliatrici calibro 9; 35 proiettili Gfl 9 Luger; 9 proiettili calibro 9x19 parabellum; 4 cartucce integre Clever calibro 12 Mirage; una cartuccia esplosa Clever calibro 12 Mirage; 4 cartucce Sofim calibro 12; 24 proiettili Gfl calibro 45; 17 proiettili calibro 38; uno speed loader per proiettili calibro 38; uno scaldacollo in pile colore nero; una maschera in neoprene nero con chiusura stretch riportante l’effigie di un teschio; due involucri di cellophane trasparente contenenti sostanza in polvere di colore bianco, non stupefacente, per un peso lordo totale di grammi 48,13; una bomboletta contenente olio per armi. Tutto il materiale sequestrato verrà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte della Polizia Scientifica per verificare se le armi rinvenute siano state utilizzate nei recenti fatti criminali.