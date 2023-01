Fuga a piedi con le dosi di cocaina, arrestato un 36enne napoletano

Scampia, durante un servizio di controllo, in via Oliviero Zuccarini i poliziotti hanno notato scendere da una vettura un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga a piedi.

Dopo un breve inseguimento terminato in via Pietro Gobetti, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri contenenti circa 210 grammi di cocaina e 340 euro. A.B., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.