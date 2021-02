Una violenta esplosione, presumibilmente per una fuga di gas, ha sventrato una casa in via Capocresti a San Giuseppe Vesuviano. All’interno un giovane marocchino immediatamente soccorso da una volante del locale commissariato distante a poche centinaia di metri dall’accaduto. L’uomo versa in gravi condizione all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mette in sicurezza l’intero edificio.

