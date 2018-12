Martedì 4 Dicembre 2018, 22:55

GIUGLIANO Esplosione in una villetta, grave coppia di anziani. È quanto successo poco dopo le 19:30 alla prima traversa di Parco Noce a Varcaturo, zona costiera di Giugliano, dove una fuga di gas ha distrutto parte dell’abitazione di due piani. Quando ci sono state le due deflagrazioni la donna era al primo piano, mentre il marito nel sottoscala. Immediati i soccorsi dei vicini delle vittime che hanno portato in salvo i due e chiamato il 118. I due anziani sono stati trasportati d’urgenza al centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli ed hanno riportato ustioni in varie parti del corpo: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Varcaturo coordinati dal capitano Andrea Coratza della Compagnia di Giugliano, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione l’espolsione è stata causata da una fuga di gas all’interno dell’abitazione, deflagrazione che ha sventrato parte dello stabile. La villetta è stata sottoposta a sequestro.