Fuga sullo scooter con tre dosi di cocaina: arrestato dopo lungo inseguimento a Napoli

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti presso un albergo di via Enea Zanfagna dove hanno rintracciato Vincenzo Cardito, 42enne napoletano,sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina, che si era allontanato dal proprio domicilio a Giugliano in Campania dopo aver rotto il braccialetto elettronico e lo hanno arrestato per evasione.

Nella stessa sera i poliziotti, transitando in via Nicola Nicolini, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver consegnato qualcosa a un giovane in cambio di denaro, alla vista della volante si è dato alla fuga. Gli agenti hanno iniziato un lungo inseguimento nel corso del quale il conducente dello scooter ha impattato contro l’auto di servizio per poi proseguire la fuga a piedi fino a via Tommaso Cornelio dove è stato bloccato e trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina e della somma di 20 euro mentre nell'abitazione sono stati sequestrati altri due involucri della stessa sostanza. Mario Santella, napoletano di 46 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA