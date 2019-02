Sabato 2 Febbraio 2019, 13:44

I carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale il cittadino albanese Tota Fetah, classe 1991, in Italia senza fissa dimora.I militari dell’Arma hanno sorpreso l’arrestato, insieme con un suo connazionale, riuscito a scappare, mentre trasportavano, a bordo di un furgone in loro uso, circa 8 quintali di tabacco essiccato, risultato essere stato asportato, poco prima, da un fondo agricolo sito in via Sant’Arcangelo del comune di Caivano.