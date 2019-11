Fuggono all'alt dei carabinieri: catturati a Melito con la droga negli abiti

Ultimo aggiornamento: 12:54

Fuggono all'alt dei carabinieri, arrestati dopo un inseguimento lungo le strade di Melito . In manette un 61enne e un 27enne, entrambi della zona e già noti alle forze dell’ordine, arrestati dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano. Antonio parolisi, alias Tic-tac, e Nicola Romano, sono stati notati dai carabinieri mentre erano a bordo di un’auto, lungo via Lussemburgo, con atteggiamento sospetto. I militari hanno deciso di controllarli.I due si sono fermati ma durante il controllo all’improvviso hanno provato a fuggire a piedi.Romano, l’autista, ha fatto solo qualche passo ed è stato bloccato subito. Parolisi invece si è allontanato di più ma è stato rincorso e fermato. Fuggiva perché aveva nel giubbino 130 grammi di marijuana e 140 dosi di hashish che ha provato a gettare in strada. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato il tutto.