Fugge con la bici elettrica: ha con sé il kit per la droga

A 29 anni, già sorvegliato speciale, è stato fermato in via Tommaso D’Amalfi a Castellammare di Stabia. In sella a una bici elettrica, quando gli è stato imposto l’alt, il giovane ha accelerato e tentato di sfuggire al controllo. Poi ha abbandonato la bici e ha proseguito a piedi. Inutilmente. Bloccato, e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane per confezionare le dosi. Quindi, il ragazzo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza ed è finito in carcere in attesa di giudizio. Durante il servizio effettuato dai militari, identificate complessivamente 81 persone e ispezionati 50 veicoli. Numerose le sanzioni al codice della strada, la maggior parte per guida senza casco e assicurazione.



