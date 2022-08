Un fulmine blocca la funivia del Faito: i passeggeri portati giù con il bus

Funivia ferma a causa di un fulmine, passeggeri costretti a scendere in bus. Nel tardo pomeriggio il maltempo ha danneggiato la parte alta dell'impianto che collega Castellammare al Faito. Il servizio è sospeso dalle 18 come annunciava anche Eav sulla sua pagina Facebook: “per condizioni atmosferiche avverse”.

I danni non hanno permesso di riattivare il collegamento e dalle venti circa dei bus sostitutivi di Eav stanno salendo in montagna per riportare turisti e pendolari alla stazione di Vico Equense. Disagi e malcontento tra i passeggeri, circa un centinaio quelli ancora in attesa sul piazzale, che oggi avrebbero usufruito di corse serali fino alle 22 ed invece saranno costretti a tornare a Vico e poi raggiungere con mezzi propri Castellammare.