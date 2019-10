Mercoledì 2 Ottobre 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 21:25

POZZUOLI. Paura questa sera in Corso della Repubblica quando, durante il forte temporale, ad un certo punto un violento fulmine ha centrato in pieno il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Uno squarcio potente e, poi, successivamente un tuono hanno creato il panico tra la gente che risiede nelle abitazioni circostanti. Il fulmine ha danneggiato un'ala della sommità del campanile con diversi calcinacci che sono, poi, caduti nella strada sottostante. Per fortuna in quel momento non passavano né pedoni e né tanto meno macchine. Sul posto successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monterusciello e la Polizia Municipale che hanno transennato l'area per metterla in sicurezza.Un grosso albero di pino, invece, sempre in serata si è abbattuto all'uscita dello svincolo della Tangenziale di Arco Felice creando più di qualche disagio alle macchine in transito. A Licola, invece, un fulmine ha colpito in pieno tre alberi di grosso fusto in via Grotta dell'Olmo. La saetta è stata la miccia che ha provocato il rogo. Successivamente c'è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato circa un'ora per riuscire a spegnere le lingue di fuoco. A Quarto, problemi nella zona del bivio (nella foto) che è stata completamente allagata creando disagi ad alcuni esercizi commerciali che ci sono nella zona. Difficoltà anche per le autovetture in transito.