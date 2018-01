Domenica 28 Gennaio 2018, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 17:30

Dolore e strazio ad Arzano per i funerali di Ciro Ascione, il giovane 16enne morto in un tragico incidente. Vicino ai genitori amici e parenti riuniti per dare un ultimo saluto al ragazzo.Ma c’è chi non si rassegna e non crede alla versione dell’incidente. Tante mamme tra le lacrime chiedono che si faccia chiarezza sugli ultimi atti di vita di Ciro.